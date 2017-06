Bild vergrößern Der russische Präsident Wladimir Putin (r) trifft Sigmar Gabriel (SPD) am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. dpa Bild:

Nach dem Außenministertreffen kam Sigmar Gabriel am Freitagabend in St. Petersburg an. Sein Russland-Besuch soll auch Fortschritte im Gespräch um einen endgültigen Waffenstillstand in der Ostukraine bringen.