WashingtonUS-Präsident Donald Trump soll einem US-Medienbericht zufolge selbst die Erklärung seines ältesten Sohnes zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin formuliert haben. Trump habe die Mitteilung, in der es hieß, bei dem Gespräch sei es vorrangig um das Thema Adoption gegangen, diktiert, berichtete die „Washington Post“ am Montagabend (Ortszeit). Die Erklärung war am 8. Juli von Donald Trump Jr. veröffentlicht worden, nachdem bekannt wurde, dass er im Juni 2016 eine russische Anwältin in New York getroffen hatte.