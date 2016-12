Bild vergrößern Der bei einem Anschlag erschossene russische Botschafter Andrei Karlov. Bild: Sputnik

Die Außenminister Russlands, der Türkei und des Irans kommen zu Syrien-Gesprächen in Moskau zusammen. Das erste Treffen in diesem Format steht im Schatten des Attentats auf den russischen Botschafter in Ankara ermordet.