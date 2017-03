MoskauDie russische Notenbank sollte einem Führungsmitglied zufolge diesen Monat über eine Zinserhöhung nachdenken. Angesichts der zuletzt relativ niedrigen Inflation werde er dem Direktorium eine Anhebung empfehlen, sagte der Leiter der geldpolitischen Abteilung, Igor Dmitriew, laut einer Meldung der Agentur „Tass“ vom Mittwoch. Dies sei jedoch nur eine unter mehreren Optionen, fügte er hinzu. Tass beruft sich auf ein Interview Dmitriews mit der Agentur „Bloomberg“. Die nächste Zinssitzung steht am 24. März an. Die Zentralbank hatte jüngst mitgeteilt, sie sehe begrenzten Spielraum für eine Senkung in der ersten Jahreshälfte.