Abu Dhabi Russland hat sich nach Einschätzung des früheren US-Präsidenten George W. Bush in die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt. Dafür gebe es „ziemlich klare Beweise“, sagte Bush am Donnerstag während eines Aufenthalts in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.