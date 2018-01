WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat sich bereit erklärt, mit dem Sonderermittler in der Russland-Affäre unter Eid zu sprechen. Er „freue sich darauf“, mit Robert Mueller zu sprechen, sagte Trump Reportern am Mittwoch (Ortszeit).

Derzeit konzentrieren sich Muellers Ermittlungen aber auch darauf, ob Trumps Handlungen im Amt als Behinderung der Justiz eingestuft werden können, unter anderem die Entlassung von FBI-Direktor James Comey. Eine offizielle Vorladung Muellers für Trump gibt es jedoch nicht.

Ebenfalls am Mittwoch kündigte Trump zudem an dass sein Infrastrukturprogramm wohl zu Investitionen von 1,7 Billionen Dollar führen wird. Dieser Betrag ergebe sich über einen Zeitraum von zehn Jahren, sagte der Republikaner am Mittwoch bei einem Treffen mit Bürgermeistern im Weißen Haus. Einzelheiten werde er am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation bekanntgeben.