Das Kräftemessen ist nur vorläufiger Höhepunkt des Konflikts zwischen den beiden Ex-Partnern. 2015 als Gouverneur in Odessa eingesetzt, hielt sich Saakaschwili nur etwas mehr als ein Jahr auf dem Posten. Bei seinem Rücktritt kritisierte er die anhaltende Korruption in der Ukraine und gründete eine neue Protestbewegung. Trotz Entzugs der Staatsbürgerschaft gelang Saakaschwili im September die Rückkehr in die Ukraine – auch da mittels Gewalt. Nun droht diese in Kiew weiter zu eskalieren.