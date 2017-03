„Wer für ein „Nein“ wirbt, sieht sich mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert“, sagt Utku Cakirozer, ein ehemaliger Journalist, der nun Abgeordneter der Oppositionspartei CHP ist. Zwar kritisiert auch er die Entscheidungen in Deutschland und den Niederlanden, keine Minister einreisen zu lassen. Aber er mahnt auch, dass die Demokratie in seiner Heimat schnell wieder auf ein höheres Niveau gehoben werden müsse.

AnkaraDrohungen, Gewalt, willkürliche Verhaftungen, dazu Sabotage und kaum Sendezeit im Fernsehen - vor dem Referendum in der Türkei sieht sich die Opposition dort immer wieder benachteiligt und drangsaliert. Und zugleich kritisiert Präsident Recep Tayyip Erdogan europäische Länder wie Deutschland oder die Niederlande in aller Schärfe, weil seine Minister dort keinen Wahlkampf für die Volksabstimmung am 16. April machen dürfen, bei der die Machtbefugnisse des Präsidenten massiv ausgeweitet werden sollen.

Erdogan und die Mitglieder seiner Regierung dominieren die Sender. Zweimal täglich werden Wahlkampfreden live übertragen, in voller Länge und auf allen Kanälen. Einweihungen oder andere staatliche Veranstaltungen werden häufig zu Events der Befürworter. Selbst in den staatlichen Medien, die eigentlich zur Neutralität verpflichtet sind, finden die Gegner der Verfassungsänderung kaum Platz. Bei Übertragungen von Reden des CHP-Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu schalten sie immer wieder schnell zurück ins Studio.

Bei dem Referendum geht es darum, ob die Macht des Präsidenten und des Ministerpräsidenten in einer Präsidialdemokratie verschmolzen werden. Erdogan argumentiert, dass die Türkei mit einem starken Präsidentenamt besser für die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen gerüstet sei. Kritiker sagen dagegen, Erdogan erhalte damit zu viel Kontrolle und die demokratische Gewaltenteilung in dem Land werde weiter geschwächt.

Die Zeitung „Sözcü“, eine der letzten verbliebenen regierungskritischen Zeitungen, schrieb in ihrem Aufmacher am Mittwoch, dass das Vorgehen der Niederlande falsch gewesen sei, stellte jedoch auch die Vorgänge in der Türkei in Frage. „Das Regierungssystem verändert sich, aber diejenigen, die „Nein“ sagten, erhalten keinen Raum zum Atmen“, schrieb sie.