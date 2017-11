Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed baut seine Macht aus und lässt einem Insider zufolge zahlreiche Prinzen und Spitzenpolitiker im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen festnehmen. Darunter ist mit Prinz Alwalid bin Talal auch einer der wichtigsten Geschäftsmänner des Landes, wie zwei hochrangige Regierungsvertreter am Sonntag sagten, die nicht genannt werden wollten. König Salman hatte zuvor per Dekret dem Kronprinzen die Leitung des neu geschaffenen Anti-Korruptionsausschusses übertragen und damit dessen Kontrolle über den Sicherheitsapparat des Landes gefestigt. An der Börse wurden die Entwicklungen kritisch beurteilt: Die Kurse gaben nach, die Papiere von Alwalids Kingdom-Holding verloren knapp zehn Prozent.

Nach Einschätzung von Beobachtern zielen die Maßnahmen auch darauf ab, Opposition gegen Kronprinz Mohammed zu beseitigen, der sich in vielen Punkten gegen ultrakonservative Kräfte in dem Land gestellt hatte. So kündigte er im September an, Frauen das Autofahren zu erlauben. Zudem stellte er ausländischen Touristen die Erlaubnis in Aussicht, das Land zu bereisen. Mohammed gilt auch als Befürworter massiver Privatisierungen. "Die Razzien brechen mit der Tradition des Konsenses innerhalb der regierenden Familie", schrieb James Dorsey von der S.- Rajaratnam-Schule für internationale Studien in Singapur. Zuletzt waren die saudiarabischen Behörden im September gegen Gegner vorgegangen. Dabei wurden etwa 30 Geistliche, Intellektuelle und Aktivisten verhaftet.