AmmanDie Verhaftungswelle gegen führende Persönlichkeiten in Saudi-Arabien wegen Korruption hat dem Land umgerechnet mehr als 85 Milliarden Euro eingebracht. Nach den Ausgleichszahlungen von vielen der insgesamt 381 Vorgeladenen befänden sich noch 56 Menschen in Gewahrsam, erklärte der saudische Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib am Dienstag.

Bei einer Massenverhaftung im Herbst hatte Kronprinz Mohammed bin Salman mehr als 200 führende Persönlichkeiten des Landes festsetzen lassen - darunter auch Prinzen, Geschäftsleute und hochrangige Politiker. Sie waren im Luxushotel Ritz Carlton in Riad eingesperrt, das Mitte des Monats wieder öffnen soll.