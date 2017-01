Die Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien steigt unaufhörlich an, das Einkommen der Haushalte sinkt rapide. Das Königshaus reagiert drastisch, friert die Staatsausgaben ein und lässt ausländische Gastarbeiter nicht mehr ins Land. Doch den Verfall der saudischen Wirtschaft können die Maßnahmen nicht aufhalten. In diesem Modellszenario der Analysten von McKinsey sieht die Zukunft von Saudi-Arabien düster aus. Mit einem radikalen Wandel der Wirtschaftspolitik wäre das jedoch anders, schreibt das McKinsey Global Institut in einer Analyse im Dezember 2015. Ein paar Monate später bahnt sich dieser Schritt tatsächlich an.

Und genau hier sehen Wirtschaftsanalysten die wahre Gefahr Saudi-Arabiens - neben der Abhängigkeit vom Öl. Die amerikanische Denkfabrik Brookings spricht im Zusammenhang mit der jungen - und kritisch denkenden - Bevölkerung von einer „tickenden Zeitbombe“ als „Mutter aller Probleme“. Neben dem Haushaltsloch, regionalem Terrorismus und hohen Staatsausgaben. Zwar sei eine junge und gut ausgebildete Generation auch ein möglicher Treiber von Fortschritt, gelinge deren Integration in den Arbeitsmarkt jedoch nicht, könne dies zu Unruhe führen.

Auch der Internationale Währungsfonds sah vor einiger Zeit die junge Generation im Fokus des politischen Wandels. Während ausländische Gastarbeiter häufig zu schlechten Löhnen im Privatsektor arbeiteten, zielten junge Saudis auf einen Job im sicheren und gut bezahlten Staatsdienst. Doch auch hier setzt die Führung derzeit mit Reformen an. Und schon jetzt liegt die Arbeitslosenquote der Jungen nach Angaben der Weltbank bei knapp 30 Prozent. Kürzt der Staat weiter bei der Subventionen und Grundversorgung, könnte dies zu Problemen führen.

Die Wirtschaftsreform in Saudi-Arabien ist eine von oben verordnete Reform. Kaum einer zweifelt an der Ernsthaftigkeit, mit der Saudi-Arabien die angekündigten Reformen auch anpacken will. Der US-amerikanische Wirtschaftsanalyst Mark Mobius sieht die Probleme daher eher in der Bevölkerung selbst: „Es gibt Stimmen, die daran zweifeln, dass in diesem, an staatlichen Leistungen von der Wiege bis zur Bahre gewöhnten Land eine Transformation in dem geplanten Umfang tatsächlich möglich ist“, schrieb er nach dem Besuch einer Konferenz in Saudi-Arabien in seinem Blog. Die Verschiebung in den Privatsektor könne zu einer Quelle von Unruhen werden, zumal „einige saudische Amtsträger“ sich in Bezug auf Privatisierung von Staatsvermögen eher skeptisch und zurückhaltend zeigten.