MoskauDer saudiarabische König Salman hat den Iran aufgefordert, sich nicht länger in die Belange des Nahen Osten einzumischen. Die Sicherheit und die Stabilität in der Golf-Region und im Nahen Osten seien für den Jemen essentiell wichtig, sagte Salman der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau. „Das bedeutet, dass der Iran nicht länger mitmischt bei den inneren Angelegenheiten der Region und die Lage nicht länger destabilisiert“, zitiert die Agentur den König, der als erster saudiarabischer Herrscher für einen Staatsbesuch nach Russland gereist ist.

Das sunnitische Saudi-Arabien kämpft seit langem mit dem schiitischen Iran um die Vorherrschaft in der Region. Im Jemen führt Saudi-Arabien eine Koalition, die an der Seite der jemenitischen Regierung gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.