BerlinEin Viertel aller Kinder weltweit werden einem Bericht der Kinderrechtsorganisation Save the Children zufolge ihrer Kindheit vor allem durch Krieg und Armut beraubt. Etwa 700 Millionen Kinder weltweit litten unter Kriegen, Flucht, Gewalt, harter Arbeit, Frühverheiratung und Frühschwangerschaft, schwacher Gesundheit und fehlender Schulbildung, heißt es in dem Bericht „Stolen Childhood - Geraubte Kindheit“ vom Mittwoch. An diesem Donnerstag wird in vielen Ländern der Internationale Kindertag begangen.

Am stärksten seien Kinder in West- und Zentralafrika gefährdet. Der Niger stehe am unteren Ende der Liste, gefolgt von Angola, Mali, der Zentralafrikanischen Republik und Somalia. Eine eher unbeschwerte Kindheit erleben Kinder in Norwegen, Slowenien, Finnland, den Niederlanden und Schweden - also in europäischen Ländern. Deutschland steht auf Platz 10.