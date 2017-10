ParisZwei Nationalgardisten schmettern ihre Trommelwirbel in den Saal, in der Aula unter der Kuppel des Institut de France erheben sich die Mitglieder und Gäste der Académie des Sciences Morales et Politiques, einer 222 Jahre alten Institution der Französischen Republik, um ein neues Mitglied zu empfangen: Wolfgang Schäuble. Seit Jahrzehnten ist der CDU-Politiker ein Verfechter der deutsch-französischen Freundschaft und der europäischen Integration.

Schäuble blieb sich selbst treu: Gegen alle Bedenkenträger in der CSU und teilweise in der FDP stellte er sich hinter Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der in der vergangenen Woche seine Vision eines attraktiven Europas formuliert hat, das seine Interessen in der Welt vertreten kann. „Wir haben heute die Chance, signifikant voranzugehen in Europa mit dem neuen französischen Präsidenten, nutzen wir sie“, sagte er in seiner knappen Ansprache als neues Mitglied. Seine Aufnahme in die Akademie empfinde er als „Ansporn, Europa gemeinsam mit Frankreich voranzubringen.“