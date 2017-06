Bei seiner ersten Auslandsreise rempelte Trump sich bar jeder Vorbereitung oder Kenntnis durchs politische Geschehen. Freihandel? Zur Worthülse verkommen. Klimaschutz? Braucht es nicht, Wetter war doch gut. Gedenken an die sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust? „So amazing!“ Das alles kam den von Donald Trump strategisch so gehassten Fake News ziemlich nahe. Nicht faktensicher und bar jeder sozialen und historischen Kontextuierung.

Weil sich die Wirtschaft so prima entwickelt, will Trump in den nächsten zehn Jahren 5,6 Billionen Dollar Defizit abbauen. Dazu will er 3,6 Billionen einsparen, die restlichen zwei Billionen sind Mehreinnahmen aus dem hervorragend prognostizierten Wachstum von drei Prozent. Leider glaubt außer dem Weißen Haus niemand an dieses Zahlenspiel. Das Haushaltsbüro des Kongresses rechnet mit einem Wachstum von deutlich weniger als zwei Prozent. Die US-Notenbank liegt noch darunter.

"Sehr schlecht in Mathe" "very bad at math"

"Die Tonqualität war sehr schlimm." "Audio & sound level was very bad."

"Leute strömen herein. Schlimm!" "People pouring in. Bad!"

"Nordkorea verhält sich sehr böse." "North Korea is behaving very badly"

"Wirklich schlimme Schießerei in Orlando" "Really bad shooting in Orlando"

"Er wurde wegen seiner schlechten (armseligen) Einschaltquoten gefeuert." "He was fired by his bad (pathetic) ratings."

Trump will außerdem eine Steuerreform angehen, die aufkommensneutral umgesetzt werden soll. Dann müsste er entweder die Steuerbasis verbreitern und Schlupflöcher stopfen. Oder er rechnet damit, dass die Steuersenkungen sich durch zusätzliches Wachstum selbst finanzieren. Man braucht schon ziemlich viel magisches Denken, um an das Gelingen dieser Versuchsanordnung zu glauben. Manisch wird dieses Denken allerdings, wenn dasselbe zusätzliche Wachstum gleich zwei Mal Mindereinnahmen gegenfinanzieren soll: einmal den Schuldenabbau und einmal die Steuererleichterungen. Eins rechts, eins links, und den Verstand fallenlassen. Das ist Fiskalvoodoo.

Es lohnte sich, dieser Tage noch einmal die Folge der US-Serie „House of Cards“ anzusehen, in der Frank Underwood, fiktiver US-Präsident, eine Fernsehansprache an sein Volk hält, um radikale Kürzungen der Sozialprogramme anzukündigen. Der zentrale Satz lautet: „You are entitled to nothing.“ Ihr habt auf gar nichts Anspruch. Das ist ein programmatischer Satz für Serie und Wirklichkeit. Nicht nur die internationale Staatengemeinschaft und Europa müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das gilt für jede Amerikanerin und jeden Amerikaner. Im Guten war das mal der amerikanische Traum. Heute ist es der amerikanische Albtraum.