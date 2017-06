Ein lebensgefährlicher Ausflug? Wer am vergangenen Wochenende in der britischen Hauptstadt auf der London Bridge oder am Borough Market unterwegs war, hat sich das nicht vorstellen können. Für 48 Menschen wurde er es. Für sieben war er gar tödlich.

Mehrere Anschläge haben am Mittwoch die iranische Hauptstadt Teheran erschüttert. Auch hier bekannte sich, wie in London, der sogenannte „Islamische Staat“ („IS“) zu den Anschlägen.