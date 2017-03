BerlinGriechenland hofft noch in diesem Jahr auf erste Schritte zurück an den Kapitalmarkt, steht aber einer IWF-Beteiligung an seinem Hilfsprogramm weiter kritisch gegenüber. „Wir streben zunächst eine vorläufige Rückkehr an den Kapitalmarkt an. Das könnte noch in diesem Jahr geschehen, wenn die zweite Überprüfung schnell abgeschlossen ist und Griechenland wieder ins Anleihekaufprogramm der EZB aufgenommen ist“, sagte Vize-Regierungschef Yannis Dragasakis „Spiegel Online“ am Samstag.

„Danach sind wir bereit für den vollen Marktzugang“. Was eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am laufenden Rettungspakt angehe, so schaffe das eher zusätzliche Probleme. „Ob der IWF dabei bleibt oder nicht, ist zweitrangig“, sagte das griechische Regierungsmitglied.