BrüsselDer frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt kandidiert für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten. Der Fraktionschef der Liberalen kündigte am Freitag an, bei der Wahl am 17. Januar gegen die Kandidaten der beiden größten Fraktionen anzutreten. Dies sind der italienische Christdemokrat Antonio Tajani und der italienische Sozialdemokrat Gianni Pittella.

Der derzeitige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hatte im November angekündigt, in die Bundespolitik zu wechseln, nachdem immer klarer geworden war, dass er keine große Chancen auf eine weitere Amtszeit hat.