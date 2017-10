New YorkDie demokratischen Generalstaatsanwälte von 17 US-Staaten haben den Kongress zur Ablehnung eines geplanten Waffengesetzes aufgerufen. Die von der Waffenlobby National Rifle Association unterstützte Gesetzgebung würde Zulassungen für das verdeckte Tragen einer Schusswaffe, die in einem Staat erteilt wurden, in allen 50 US-Staaten gültig machen. Die Top-Staatsanwälte unter anderem aus New York, Pennsylvania, Iowa und Kalifornien warnten in einem Brief an Kongressanführer, dass solche Vorschläge „zum Tod von Polizeibeamten und Zivilisten führen“ würden.

Zudem würde es mehr Waffenhändler und Terrorismus geben, schrieben die Generalstaatsanwälte am Sonntag (Ortszeit). Angesichts der erst vor kurzem erfolgten schwersten Schießerei in der Geschichte der USA „drängen wir Sie und ihre Kollegen, diese schlecht durchdachten Gesetzentwürfe abzulehnen“.