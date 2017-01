Die wenigen Touristen, die sich zur Zeit noch Istanbul verirren, können sich freuen. Nicht nur, dass die Preise für Hotelzimmer im Keller sind, auch die türkische Lira ist so billig wie seit Jahren nicht mehr. Die Geldwechsler auf dem Taksim-Platz und der belebten Istiklal-Straße schreiben Tag für Tag höhere Werte in ihre Aushängeschilder.

Leider ist es normal geworden in der türkischen Regierung, bei Problemen auf das Ausland zu verweisen. "Es gibt keinen Unterschied zwischen einen Terroristen mit einer Waffe in der Hand und einem Terroristen mit Dollars, Euros oder und Zinsen. Ihr Ziel ist es, die Türkei in die Knie zu zwingen. (...) Den Wechselkurs benutzen sie als Waffe", sagte Präsident Erdoğan bei einem Treffen mit Dorfvorsitzenden am vergangenen Donnerstag.