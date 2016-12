Washington Donald Trump hat sich selbst dafür verantwortlich gemacht, dass die Zufriedenheit unter US-Konsumenten einer Studie zufolge gestiegen ist. Der gewählte US-Präsident schrieb auf Twitter, dass ein entsprechender Index im Dezember so hoch ausgefallen sei wie seit 15 Jahren nicht und ergänzte „Danke, Donald!“.

Der am Dienstag veröffentlichte Index der gemeinnützigen Organisation „The Conference Board“ erhebt, wie Konsumenten die derzeitigen Wirtschaftsbedingungen bewerten und was sie für die Zukunft erwarten. Im November war dieser Wert so hoch wie seit 13 Jahren nicht.