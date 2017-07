MoskauHat Russlands Außenminister Sergej Lawrow beiläufig ein Moskauer Eingreifen in der Ostukraine eingestanden oder nicht? Das Außenministerium in Moskau stiftet Verwirrung vor allem mit der englischen Übersetzung eines Auftritts von Lawrow vergangene Woche.

„Ich habe viel Kritik gelesen und gehört an unserer Entscheidung, in den Kampf im Donbass und in Syrien einzugreifen“, sagte Lawrow in der Übersetzung, die auf der Webseite des Ministeriums steht. („I have read and heard much criticism regarding our decision to join the fight in Donbass and in Syria.“) Im Internet wurde die Äußerung am Sonntag heftig debattiert, das Ministerium äußerte sich nicht.