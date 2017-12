DetroitNach einer Reihe von Vorwürfen sexueller Belästigung hat der dienstälteste Abgeordnete im US-Kongress seinen Rücktritt erklärt. Der 88-jährige John Conyers verkündete am Dienstag in einer Radiosendung in Detroit, dass dies seine letzte Amtszeit sein werde. Gleichzeitig gab er eine Wahlempfehlung für seinen Sohn als seinen Nachfolger ab.

Der Demokrat Conyers wurde 1964 ins Abgeordnetenhaus gewählt und zuletzt im vergangenen Jahr im Amt bestätigt. Die Vorwürfe sexueller Belästigung ließen aber auch Stimmen aus seiner eigenen Partei laut werden, die seinen Rücktritt forderten. Der Fall wird auch vom Ethikausschuss des Repräsentantenhauses untersucht. Sein Großneffe sagte der „New York Times“, dass Conyers auf Anraten seines Arztes nicht noch einen weiteren Wahlkampf absolvieren wolle. „Er tritt nicht zurück. Er geht in den Ruhestand“, sagte Ian Conyers, ein Senator aus Michigan, dem Blatt.