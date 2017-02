TokioJapans Ministerpräsident Shinzo Abe will im März in Deutschland mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über US-Präsident Donald Trump sprechen. „Ich möchte das Denken von Präsident Trump den Ländern vermitteln, die über den Präsidenten und die neue US-Regierung besorgt sind“, sagte Abe am Dienstag vor dem Unterhaus des japanischen Parlaments in Tokio. „Und ich würde auch gerne deren Sorgen an ihn weitergeben.“

Abe war am Freitag als zweiter Staatsgast nach der britischen Premierministerin Theresa May nach Washington gereist und hatte am Samstag mit Trump auf dessen Kurs in Florida Golf gespielt. Seitdem hätten ihn mehrere ausländische Oberhäupter darum gebeten, sie über Trump zu unterrichten, erzählte der japanische Regierungschef.