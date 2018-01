WashingtonEigentlich bietet Donald Trump, der Chaos-Präsident, eine Steilvorlage nach der nächsten, um ihn erfolgreich attackieren zu können. Doch im aktuellen Haushaltsstreit stehen die Verlierer fest. Und es sind nicht die Republikaner.

Zwar mag Donald Trump den dreitägigen Stillstand der US-Regierung provoziert haben, weil er Gesprächspartner im Vorfeld respektlos behandelte, Treffen platzen ließ, Zusagen in der Einwanderungspolitik wieder zurücknahm und die Möglichkeiten des Widerstands unterschätzte. Doch die Demokraten haben zu früh kapituliert und sich mit zu wenig zufrieden gegeben. Was als Triumph gegen den Präsidenten – als Signal der Stärke gedacht war – endete in einer Blamage für die Partei, die Trump im wichtigen Midterm-Jahr 2018 abstrafen und 2020 ablösen will.