Das US-Repräsentantenhaus hat einem vorläufigen Haushaltsentwurf zugestimmt, der die Regierung vor einem erneuten Stillstand schützen soll. Nach dem Votum von 245 zu 182 Stimmen am Dienstagabend ging die Maßnahme an die zweite Kongresskammer, den Senat, weiter. Es wurde erwartet, dass dieser Änderungen daran vornehmen und es zu einer zweiten Abstimmung im Abgeordnetenhaus kommen wird. Unterdessen zog US-Präsident Donald Trump einen erneuten sogenannten Shutdown in Betracht.

Trump sagte indes, er würde einen erneuten Regierungsstillstand in Kauf nehmen, sollten sich Republikaner und Demokraten nicht in Sachen Einwanderung einigen können. „Ich würde liebend gern einen Shutdown sehen“, sagte er am Dienstag bei einem Sondertreffen im Weißen Haus. Die „Dummheit“ des US-Einwanderungssystems, erlaube es, dass gewalttätige Gangs wie MS-13 in das Land kämen, so Trump. Kein anderes Land der Welt habe so dumme Gesetze in diesem Bereich, wie die USA, kritisierte Trump.