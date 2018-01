Die US-Demokraten stimmen im Haushaltsstreit mit der Regierung einer Übergangslösung zu. Das sagte ihr Minderheitsführer im Senat, Charles Schumer, am Montag. Damit ist der Betrieb der Verwaltung bis zum 8. Februar sicher gestellt.

Die Demokraten geben ihre Verzögerungstaktik somit auf, mit der sie bisher ein Votum verhindert hatten. Dadurch hat die Regierung seit dem Wochenende keine Haushaltsmittel mehr und musste zahlreiche Beamte in den Zwangsurlaub schicken.

Im Kern geht es in dem Konflikt um das Einwanderungsrecht. Die Demokraten verlangen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt von den Republikanern Garantien für den Schutz von 700 000 jungen Migranten - den sogenannten Dreamers, die als Minderjährige in die USA gekommen sind. Diesen könnte die Abschiebung drohen, wenn das von Präsident Donald Trump aufgekündigte Schutzprogramm Daca am 5. März ausläuft und keine Nachfolgeregelung steht und finanziert ist.