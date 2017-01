BrüsselBundeskanzlerin Angela Merkel hat eine engere Kooperation der EU-Staaten in Sicherheits- und Verteidigungsfragen gefordert. Es sei notwendig, in diesem Bereich stärker gemeinsam zu handeln, sagte Merkel am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Brüssel.

Dazu müsse im Rahmen der Europäischen Union (EU) und der Nato auch Deutschland mehr Geld in die Hand nehmen. Ohne den künftigen US-Präsidenten Donald Trump namentlich zu nennen sagte sie, dass es auch für die transatlantische Partnerschaft keine „Ewigkeitsgarantie“ gebe.