Er verfügt über intensive Kriegserfahrung, kämpfte zwei Mal im Irak. Im zweiten Golfkrieg nahm er 1991 an einer Panzerschlacht teil, die als „Battle of 73 Easting“ bekannt wurde. Von 2004 bis 2006 kommandierte er das 3rd Armored Cavalry Regiment, eine mit Schützenpanzern und Befehlsfahrzeugen ausgerüstete Heereseinheit. Zu seinen Soldaten soll er damals gesagt haben: „Jedes Mal, wenn Ihr einen Iraker respektlos behandelt, arbeitet Ihr für den Feind.“

McMaster promovierte an der Universität von North Carolina in Geschichte. Zuletzt war er Leiter einer Art Denkfabrik in der Armee sowie stellvertretender kommandierender General des United States Army Training and Doctrine Command, des Heereskommandos für Ausbildung. Der 54-Jährige gilt als intelligent und Mann der leisen Töne.