Auch Vorwürfe, Russland habe sich in den US-Wahlkampf eingemischt oder betreibe Cyberattacken, bestritt der frühere russische Botschafter in Washington und heute stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. „Alle diese Anschuldigungen sind Phantasien“, sagte der Mann, dem vorgeworfen wird, dem Trump-Team Hilfe aus Moskau besorgt zu haben.

Kisljak unterstrich: „Wir haben uns in das politische Leben der USA nicht eingemischt. Bringen sie uns nicht mit den internen Streitigkeiten der USA in Verbindung, wir haben damit nichts zu tun.“ Erst wenn diese Behauptungen beendet würden und der Binnenstreit in Washington um die Trump-Kreml-Connection beendet sei, könne es wieder normale russisch-amerikanische Beziehungen geben.