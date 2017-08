Peking Die Türkei und China wollen in der Sicherheitspolitik eng zusammenarbeiten. Angelegenheiten der chinesischen Sicherheit werde sein Land wie seine eigenen behandeln, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag während eines Besuchs in Peking. Damit signalisierte er ein härteres Vorgehen der Türkei gegen die ethnische Minderheit der Uiguren.

Die Uiguren sind eine Ethnie aus dem weitgehend autonomen chinesischen Gebiet Xinjiang. Sie haben sprachliche und kulturelle Verbindungen zu den Türken, weshalb viele von ihnen Asyl in der Türkei beantragt haben. Hunderte bis Tausende Uiguren, die in den vergangenen Jahren aus China geflüchtet sind, sind aber auch ins türkische Nachbarland Syrien gereist.