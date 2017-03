Es war ein gutes Gespräch mit harten Worten, sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach seinem Treffen mit dem türkischen Amtskollegen. Neben dem türkischen Nazi-Vergleich war unter anderem der türkische Wahlkampf Thema.

Nach tagelanger Eskalation der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen sind die Außenminister Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu zu einem Gespräch zusammenzukommen. Das Treffen in einem Berliner Hotel sollte aus deutscher Sicht dazu beitragen, die Wogen zu glätten. "Unser Treffen war gut, ehrlich, freundlich im Umgang, aber durchaus auch hart in Kontroversen", sagte Gabriel. Er habe mit Cavusoglu über alle zwischen Berlin und Ankara strittigen Themen gesprochen, also das türkische Verfassungsreferendum, den Fall des inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel und die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Konkrete Ergebnisse des Treffens nannte der Minister nicht. Vor allem gehe es nun um konsularischen Zugang zu Yücel in der türkischen Haft.

Im Krisengespräch ging es außerdem um Nazi-Vergleiche der Regierung in Ankara. "Ich habe noch einmal betont, dass sich Vergleiche mit dem Nazi-Reich verbieten." Es gäbe Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Dazu gehörten Vergleiche mit Nazi-Deutschland, so Gabriel. In der Tageszeitung "Hürriyet" hatte der türkische Außenminister den umstrittenen Nazi-Vergleich von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen Deutschland wiederholt. "Sie versuchen, alle unsere Programme zu verhindern, indem sie einen bisher ungekannten Druck ausüben. Das ist ein komplett repressives System. Alle diese Praktiken erinnern an die Nazi-Zeit", sagte Cavusoglu dem Blatt.

Gleichzeitig schlug Gabriel nach dem Treffen aber auch versöhnliche Töne an. "Bei all den Schwierigkeiten die wir heute haben, sollten wir uns an die gemeinsamen Erfolge erinnern", sagt Gabriel. Es sei der Wunsch beider Außenminister die eigentlich guten Beziehungen der beiden Länder aufrecht zu halten. "Nur Gespräche, wie wir sie heute geführt haben, bringt uns wieder Schritt für Schritt zu einem guten Verhältnis, das wir eigentlich haben." Es war der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der umstrittenen Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul. Ein weiterer Streitpunkt waren die teilweise untersagten Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland.