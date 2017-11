KapstadtGott allein, aber niemand sonst könne ihm sein Amt als Staatschef nehmen, hatte Robert Mugabe, der in Simbabwe seit 37 Jahren herrscht, stets auf Fragen nach seinem Abtritt getönt. Und selbst jetzt, wo der greise Diktator eigentlich dankbar sein sollte, dass ihn das Militär nach seiner Intervention am Mittwoch mit so viel Respekt behandelt, klammert sich Mugabe verzweifelt an das letzte Quäntchen Macht, das ihm geblieben ist.

Dass der 93-Jährige sich mit seinem erzwungenen Abgang noch nicht abgefunden hat, zeigte Mugabe jetzt erneut: Völlig überraschend nahm der Diktator, der seit Wochenmitte eigentlich unter Hausarrest steht, am Freitagmorgen in einem blauen Talar an der Abschlussfeier einer Universität in der Hauptstadt Harare teil. Mit geschlossenen Augen und körperlich sichtlich gezeichnet verfolgte er die Zeremonie.