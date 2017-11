HarareErstmals seit dem Eingreifen des Militärs in Simbabwe ist Präsident Robert Mugabe am Freitag wieder öffentlich aufgetreten. Er nahm an einer akademischen Abschlussfeier am Rand der Hauptstadt Harare teil. Das Militär hatte ihn am Mittwoch unter Hausarrest gestellt und seither mit ihm über einen Rücktritt nach 37 Jahren an der Macht verhandelt.

Mehrere Tausend Absolventen der Offenen Universität von Simbabwe und ihre Gäste erhoben sich, als Mugabe und weitere Würdenträger eintrafen. Auf dem Podium stimmte Mugabe mit der Menge in die Nationalhymne ein. Anschließend eröffnete er unter dem Applaus der Menge die Abschlussfeier.