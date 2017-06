Die Festgenommene habe in staatlichen Vorschulen gearbeitet, hieß es. Sie habe geplant, mit ihrem kleinen Kind nach Syrien zu reisen und dem IS beizutreten. Außerdem habe sie gesagt, dass sie zu militärischem Training und bewaffnetem Kampf für den IS bereit sei, wenn die terroristische Gruppe sie dazu auffordere. Ihre Eltern, freiberufliche Koran-Lehrer, und ihre Schwester hätten von den Plänen gewusst und versucht, sie zu stoppen, erklärte das Ministerium. Seit 2015 sind in Singapur 14 Bürger festgenommen worden, die der Sympathie für den IS verdächtigt wurden.