LondonEs musste alles ganz schnell gehen. Der Mann soll daher überstürzt seine Koffer gepackt, dem Mann von nebenan die Pflege der Katze überlassen und sein Haus verlassen haben. „Er sprach davon, dass er einige Tage weg sein würde“, sagte der Nachbar Journalisten einer britischen Zeitung, „ich bin mir nicht sicher, wie ich mit ihm in Kontakt treten kann.“ Klar sei nur so viel: Auch seine Frau und die Kinder seien nicht mehr zu Hause.

Steele soll nach seinem Ausscheiden bei MI6 auch für die britische Regierung den Korruptionsskandal beim Weltfußballverband Fifa untersucht haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zu dem Zeitpunkt hoffte Großbritannien darauf, die Weltmeisterschaft 2018 oder 2022 austragen zu können, die später an Moskau und Katar ging. Im Zuge der Recherchen soll Steele 2010 auch FBI-Beamte getroffen haben. Der ehemalige MI6-Mitarbeiter soll daher eine hohe Glaubwürdigkeit genießen, so Reuters mit Verweis auf US-Beamte.

Donald Trump hat die Behauptungen in dem Dossier vehement bestritten und massiv kritisiert, dass diese bekannt wurden: „Es ist schändlich, schändlich, dass die Geheimdienste es zugelassen haben, dass unwahre und gefälschte Informationen nach draußen gelangen“, sagte Trump am Mittwoch in seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wahlsieg. „Das ist etwas, was Nazi-Deutschland getan hätte.“