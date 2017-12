Zagreb Tausende Kroaten, unter ihnen viele prominente Politiker und Künstler, haben dem durch einen Suizid ums Leben gekommenen bosnisch-kroatischen Kriegsverbrecher Slobodan Praljak die letzte Ehre erwiesen. „Seine Verurteilung (durch das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag) ist eine Verletzung jeder Gerechtigkeit - ein absurdes Theater“, sagte der Sohn des ersten kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman, Miroslav, am Montag in Zagreb.

Praljak war Ende November im Berufungsverfahren zu 20 Jahren Haft verurteilt worden und hatte noch im Gerichtssaal Gift eingenommen. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.