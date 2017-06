Wie geht man mit jemandem wie Trump um? Merkel distanziert sich, Macron dagegen packt zu. Im wortwörtlichen Sinne. Beim Handschlag in Brüssel greift er die Hand des US-Präsidenten so fest, dass seine Knöchel weiß hervortreten – und lässt auch dann nicht los, als Trump seine Hand erschrocken zurückziehen will. Was sagt uns dieses Detail? Ist es besser, den Präsidenten aus der Gemeinschaft der Politiker auszuschließen (Merkel) oder sich auf sein Niveau zu begeben und mit ihm in den Ring zu steigen (Macron)? Die Franzosen auf jeden Fall feiern Macron. Aber das hat wohl ebenfalls damit zu tun, dass der kennedyeske Präsident in seiner jungen politischen Karriere auch sonst das ein oder andere richtig macht.

Um das große Ganze beurteilen zu können, ist manchmal der Blick auf scheinbare Nebensächlichkeiten ganz hilfreich – Details können den entscheidenden Unterschied machen. Warum verlor Torsten Albig die Wahl in Schleswig-Holstein? In einem Interview kurz vor der Wahl hatte er gesagt, er habe sich von seiner Frau getrennt, weil er sich mit ihr nicht mehr „auf Augenhöhe“ habe unterhalten können: Nach vielen Jahren Hausarbeit sei sie dazu nicht mehr in der Lage. Die Wähler straften Albig ab, als Luxus-Arbeitsloser muss er jetzt aufpassen, dass seine neue Freundin ihm nicht bald den Laufpass gibt – weil er ihr keine Augenhöhe mehr bieten kann.