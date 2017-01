Zum Vergleich: Wäre das Weltvermögen ein Kleinwagen, gehörte der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung gerade einmal der mitgelieferte Wagenheber. "Weltweit fühlen sich immer mehr Menschen abgehängt. Vielerorts stagnieren die Reallöhne, während Manager und Großaktionäre sich jedes Jahr steigende Millionenbeträge genehmigen", sagt Jörn Kalinski, Kampagnenleiter von Oxfam Deutschland. "Das beschädigt den sozialen Zusammenhalt, behindert den Kampf gegen Armut und untergräbt den Glauben an die Demokratie."

Auch in Deutschland ist die Ungleichheit hoch

Von ungleicher Vermögensverteilung sind jedoch nicht nur arme Regionen betroffen, in denen ein Unternehmer so viel verdient, wie die gesamte Landbevölkerung. In Deutschland zum Beispiel besitzen 36 Milliardäre so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Konkret geht es hier um 36 Reiche, die zusammen 297 Milliarden Dollar besitzen.