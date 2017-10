LuxemburgEine Ablösung Kataloniens von Spanien könnte nach Aussage von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Nachahmer finden und muss deshalb vermieden werden. „Wenn wir Katalonien die Loslösung erlauben, werden andere nachziehen. Ich will das nicht“, sagte Juncker am Freitag in Luxemburg. Er sei sehr besorgt über die separatistischen Bewegungen in Europa und habe den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ermuntert, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen.