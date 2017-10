Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont will in der spanischen Region am 20. Dezember Neuwahlen abhalten. Das Regionalparlament werde aufgelöst, sagte er am Donnerstag in einer Fernsehansprache.

