BarcelonaKatalonien soll nach dem Willen der dortigen Regionalregierung in diesem Jahr erneut über seine Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Das Referendum solle am 1. Oktober abgehalten werden, kündigte der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemon, am Freitag in Barcelona an. „Die Frage wird sein: Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Staat in Form einer Republik wird?“ Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy lehnt wie schon vor drei Jahren eine Abstimmung als gesetzeswidrig ab.

Im November 2014 hatten die Katalanen trotz eines gerichtlichen Verbots in einer inoffiziellen Volksabstimmung mehrheitlich für die Abspaltung von Spanien gestimmt. Die Abstimmung hatte keine rechtlich bindende Wirkung. Das spanische Verfassungsgericht hatte ein Referendum untersagt, die Regierung in Madrid lehnt eine Abspaltung Kataloniens strikt ab. Gemäß Artikel 155 der spanischen Verfassung hat die Zentralregierung in Madrid die Macht, bei Regionalregierungen zu intervenieren.