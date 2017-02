MadridDie Polizei hat in Spanien nach eigenen Angaben mit der Festnahme eines Marokkaners einen möglichen Terroranschlag verhindert. Der 33 Jahre alte Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei in Las Palmas auf der Insel Gran Canaria festgenommen worden, teilte das Madrider Innenministerium am Dienstag mit. Der Dschihadist habe „seine klare Absicht bekundet, einen großen und Aufsehen erregenden Anschlag verüben zu wollen“, hieß es.

Der Mann habe sich in Spanien illegal aufgehalten und sei seit 2012 von den Behörden beobachtet worden, so das Ministerium. Im Laufe der Zeit habe er sich immer mehr radikalisiert. Im Internet habe er unter anderem Terroranschläge und den IS bejubelt, gewalttätige Videos gepostet und auch Fotos von sich, seiner Frau und seinem kleinen Sohn veröffentlicht. Dabei habe die Familie Stichwaffen präsentiert. Trotz Maskierungen sei der Mann identifiziert worden.