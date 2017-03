MadridFünfeinhalb Jahre nach ihrem Gewaltverzicht will die frühere baskische spanische Untergrundorganisation ETA Medienberichten zufolge nun auch die Aufgabe aller Waffen verkünden. So sollten die Waffenverstecke bekanntgegeben werden, berichteten spanische Medien übereinstimmend. Der Plan solle noch am Freitag veröffentlicht werden.