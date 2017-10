LuxemburgDie Angst vor einer Ablösung Kataloniens von Spanien hat das Treffen der europäischen Finanzminister in Luxemburg überschattet. Die Lage der spanischen Wirtschaft habe sich nach Jahren der Krise zuletzt stark verbessert, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Dienstag in Luxemburg. „Ich wünsche mir, dass die Entwicklung im Rahmen der spanischen Verfassung weitergeht.“ Die Uhr tickt, da das katalanische Parlament in Barcelona am Abend die Unabhängigkeit der Region ausrufen könnte. Die Regierung in Madrid lehnt einen solchen Schritt strikt ab.

Wie Schäuble warnte auch der österreichische Finanzminister Hans Jörg Schelling vor den Auswirkungen einer Loslösung Kataloniens. „Ich hoffe nicht, dass das auf eine Krise in Richtung Euro und EU überschlägt.“ Er betonte gleichzeitig, dass es sich bei dem Streit um eine innerspanische Angelegenheit handle.