Tel AvivDie israelische Polizei hat den Tempelberg in Jerusalem für nicht-muslimische Besucher und Touristen vorerst geschlossen. Jüdische Besucher hätten die geltenden Regeln auf dem Areal verletzt und seien entfernt worden, teilte die israelische Polizei am Mittwoch mit. Die Situation am Tempelberg ist angespannt, weil dort neue Sicherheitschecks für Muslime gelten.

In der Nacht zum Mittwoch wurden bei Unruhen 14 Palästinenser und zwei Polizisten verletzt. Die Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas rief für Mittwoch zu einem „Tag des Zorns“ mit Protesten auf.