BerlinSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert nach der Verhaftung von Menschenrechtlern in der Türkei den Stopp finanzieller Unterstützung der Europäischen Union (EU) für das Land. „Es macht keinen Sinn, dass wir Vor-Beitritts-Hilfen aus Brüssel an die Türkei zahlen, zu einem Zeitpunkt, wo es eine offene Konfrontation der türkischen Regierung – vor allem von Präsident Erdogan – mit unserem Land gibt“, sagte Schulz am Mittwoch in Berlin. Deutsche Staatsbürger drohten zu Geiseln des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu werden, erklärte er mit Blick auf die Verhaftung des deutschen Menschenrechts-Aktivisten Peter Steudtner. Der SPD-Politiker sprach sich zudem dafür aus, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei auf Eis zu legen. Damit würden Handelshemmnisse bestehen bleiben.