Aber 2013 fuhr Peer Steinbrück zwar nicht wie Schulz das schlechteste, aber das zweitschlechteste Ergebnis für die SPD seit 1949 ein – aus der Opposition heraus. Die Gründe liegen also offenkundig am Erscheinungsbild und am Führungspersonal.

Wenn die SPD sagt, sie will jetzt nicht in eine große Koalition, dann müsste sie das auch nach einer Neuwahl sagen. So eine Verweigerungshaltung hat bislang nur die Linkspartei an Tag gelegt. Wenn die staatstragende SPD diesem Weg folgen will. Bitte!