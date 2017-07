„Für uns ist das ein wirklich historischer Besuch“, sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Dienstag. „Indien ist eines der größten Länder der Welt, und es sieht uns als wichtigen Partner in verschiedenen Bereichen.“ Das Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv schrieb, es seien auch Gespräche über eine Ausweitung der Sicherheitszusammenarbeit beider Länder geplant. Netanjahu und Modi veröffentlichten am Dienstag einen gemeinsamen Artikel. „Indien und Israel gehen Hand in Hand als Partner in die Zukunft“, hieß es in dem Text, der parallel in der „Times of India“ und „Israel Hajom“ erschien.