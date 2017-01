Soros hat sich immer wieder durch markante Sprüche und unkonventionelle Ansichten hervorgetan. Berühmt geworden ist der in Ungarn geborene und bei der dortigen populistischen Regierung mittlerweile in Ungnade gefallene Kämpfer für eine liberale Welt durch seine erfolgreiche Spekulation gegen das britische Pfund in den 1990er Jahren.

Der britischen Premierministerin Theresa May sagte Soros angesichts der schwierigen Brexit-Verhandlungen eine kurze Amtszeit voraus. „Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich an der Macht halten wird.“